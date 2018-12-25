3 ay peş peşe zam yaptıkları elektrik ve doğalgazdan %10 indirim vadetti

Erdoğan konuşmasında ''yılbaşından itibaren elektrik fiyatlarında, konutlarda yüzde 10 indirim yapıyoruz. Aynı şekilde konutlar ve ticarethanelerde kullanılan doğalgazın fiyatında da yüzde 10’luk bir indirime gidiyoruz.” dedi.





Elektriğe bu yıl konutta %44.9, sanayi, ticarethane, tarımsal sulama ve aydınlatma tarifelerine ise % 70 oranında zam yapılmıştı.



Doğalgaza ise en sonuncusu 1 Ekim tarihinde olmak üzere üç ay üst üste konutta %9'ar, sanayide %14-18 arasında değişen oranlarda zam yapılmıştı.





Temmuz ayına kıyasla yapılan zamlarla hane başına elektrik ve doğalgaz fiyatında toplam yüzde 30, sanayi içinse yüzde 48 zam gelmişti.





Erdoğan şimdi seçimlere giderken bu zamlardan %10'arlık indirime gidildiğini açıklamış oldu





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