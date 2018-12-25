Samanyolu Haber /Ekonomi / 3 ay peş peşe zam yaptıkları elektrik ve doğalgazdan %10 indirim vadetti /25 Aralık 2018 12:49

3 ay peş peşe zam yaptıkları elektrik ve doğalgazdan %10 indirim vadetti

Tayyip Erdoğan, AKP Grup Toplantısı’nda konuştu. 3 ay üst üste zam yaparak fahiş fiyata çıkardıkları elektrik ve doğalgazdan indirim yapacaklarını söyledi

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Erdoğan konuşmasında ''yılbaşından itibaren elektrik fiyatlarında, konutlarda yüzde 10 indirim yapıyoruz. Aynı şekilde konutlar ve ticarethanelerde kullanılan doğalgazın fiyatında da yüzde 10’luk bir indirime gidiyoruz.” dedi.

Elektriğe bu yıl konutta %44.9, sanayi, ticarethane, tarımsal sulama ve aydınlatma tarifelerine ise % 70 oranında zam yapılmıştı.
Doğalgaza ise en sonuncusu 1 Ekim tarihinde olmak üzere üç ay üst üste konutta %9'ar, sanayide %14-18 arasında değişen oranlarda zam yapılmıştı. 

Temmuz ayına kıyasla yapılan zamlarla hane başına elektrik ve doğalgaz fiyatında toplam yüzde 30, sanayi içinse yüzde 48 zam gelmişti.

Erdoğan şimdi seçimlere giderken bu zamlardan %10'arlık indirime gidildiğini açıklamış oldu

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