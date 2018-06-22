Samanyolu Haber /Gündem / AKAM anketi: HDP barajı geçiyor, Başkanlık seçimi ikinci tura kalıyor /22 Haziran 2018 23:15

AKAM anketi: HDP barajı geçiyor, Başkanlık seçimi ikinci tura kalıyor

Avrasya Araştırma (AKAM) Başkanı Kemal Özkiraz seçimlere 1 gün kala yeni anket sonuçlarını açıkladı. Ankete göre, seçim ikinci tura kalırken HDP barajı geçiyor.

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AKAM'ın anketine göre, Tayyip Erdoğan'ın oy oranı yüzde 44.5 olarak gözükürken, Erdoğan'ın hata payı içerisinde alacağı en düşük oy yüzde 41.5 olarak tahmin edilirken, en yüksek oy ise yüzde 47 olarak tahmin edildi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin oy oranı yüzde 28.3 olarak tahmin edilirken (En yüksek yüzde 30.5, en düşük yüzde 26) İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener'in oy oranı yüzde 13.5 (en düşük 11.5 en yüksek yüzde 15.5) Saadet Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu'nun ise yüzde 2 (En düşük yüzde 1.5 en yüksek 3.0) oranında oy oranı alacağı belirtildi.

HDP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş'ın oy oranı ise yüzde 11.5 (En düşük yüzde 10.5 en yüksek yüzde 13.5) olarak açıklandı.

?HDP BARAJI RAHAT GEÇİYOR

Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 45.9 (en düşük yüzde 43.4, en yüksek yüzde 48.4) olarak tahmin edilirken, Millet İttifakı'nın oy oranı yüzde 40.4 olarak (En düşük yüzde 37.9, en yüksek yüzde 43.9) olarak açıklandı. Araştırmaya göre HDP'nin ise yüzde 13.4 (En düşük 11.5 en yüksek 15.6) olarak açıklandı.
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