Samanyolu Haber /Ekonomi / KOBİ'lerin kredi borcu 541 milyarı aştı /22 Haziran 2018 23:08

KOBİ'lerin kredi borcu 541 milyarı aştı

KOBİ'lere kullandırılan toplam nakdi kredi tutarı nisan sonunda 541 milyar lirayı aştı. KOBİ'lerin takipteki kredi tutarı ise 26,3 milyar lira oldu.

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Bankaların KOBİ’lere kullandırdığı kredi miktarı, nisan sonu itibarıyla 550 milyar liraya yaklaştı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlenen bilgilere göre, bankacılık sektörünün KOBİ’lere kullandırdığı nakdi kredi miktarı bakiyesi 2017 yıl sonunda 513 milyar 222 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Bu yılın ocak-nisan döneminde KOBİ kredileri bakiyesi 27 milyar 823 milyon liralık artış göstererek, nisan sonu itibarıyla 541 milyar 46 milyon liraya ulaştı. Kullandırılan KOBİ kredilerinin bakiyesi, nisan sonu itibarıyla 2017 sonuna kıyasla yüzde 5,1’lik artışa işaret etti.

Nisan ayı sonu itibarıyla KOBİ’lere bankaların sağladığı kredi bakiyesi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,8 arttı. Nisan 2017 itibarıyla KOBİ kredileri bakiyesi 467 milyar 56 milyon lira seviyesinde bulunuyordu.

KOBİ’lerin nisan sonu itibarıyla takipteki kredi tutarı 26,3 milyar lira, takipteki kredilerin toplam nakdi kredilere oranı yüzde 4,9 oldu.

KOBİ MÜŞTERİ SAYISI 4,2 MİLYONA YAKLAŞTI

KOBİ kredileri içinde en fazla payı yüzde 41,7 ile orta büyüklükteki işletmelere kullandırılan krediler aldı. Orta büyüklükteki işletmelere kullandırılan kredi bakiyesi, nisan sonu itibarıyla yıllık bazda yüzde 20,4 artarak 225,5 milyar liraya yükseldi.

Aynı dönemde küçük işletmelere kullandırılan kredi bakiyesi yüzde 12,2 artışla 174,1 milyar liraya ve mikro işletmelere kullandırılan kredi bakiyesi yüzde 13,5 yükselişle 141,5 milyar liraya ulaştı. KOBİ kredilerinde küçük işletmelerin payı yüzde 32,2, mikro işletmelerin payı yüzde 26,1 olarak oldu.

BDDK verilerine göre, KOBİ niteliğinde toplam müşteri sayısı nisan sonu itibarıyla yıllık bazda yüzde 2,6 artarak 4 milyon 148 bin 602’ye çıktı. KOBİ niteliğindeki müşteri sayıları incelendiğinde mikro işletmelerin sayısı 3 milyon 194 bin 99 (yüzde 77), küçük işletmelerin sayısı 715 bin 713 (yüzde 17,3) ve orta büyüklükleri işletmelerin sayısı 237 bin 790 (yüzde 5,7) olduğu görüldü.
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