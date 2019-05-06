Samanyolu Haber /Spor / Ajax önemli maç öncesi moral depoladı /06 Mayıs 2019 22:08

Ajax önemli maç öncesi moral depoladı

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Tottenham’ı deplasmanda 1-0 yenen Ajax, 8 Mayıs Çarşamba günü Amsterdam Johan Cruijf Arena’da oynanacak rövanş maçı öncesi Hollanda Kupasını kazanarak moral depoladı.

SHABER3.COM

 Ajax, Rotterdam De Kuip Stadyumu’nda Willem II ile kupa finaline çıkan Ajax, üstün bir oyun ile rakibini 4-0 mağlup etti. 38. dakikada Daley Blind, 39 ve 67. dakikalarda Klaas-Jan Huntelaar ve 76. dakikada Rasmussen Nissen Kristensen’in attığı gollerle Hollanda kupasına uzandı. Amsterdam’ın başarılı takımı Ajax, en son 2010 yılından Hollanda Kupasını kazanmıştı.



Çarşamba günü oynayacakları Tottenham yarı final ikinci karşılaşması öncesi harika bir başlangıç olduğunu söyleyen Ajax teknik Direktörü Ten Hag, “Sezon şu ana kadar mükemmel geçti. Ancak henüz tatmin olmadık. Bunun için daha çok çalışarak kupada final oynamak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi Kupasını da müzemize götürmek istiyoruz.” açıklamasında bulundu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ajax önemli maç öncesi moral depoladı Sonraki Haber >>

Anayasaya 'AKP dışında hiçbir parti kazanamaz' yazalım

Anayasaya 'AKP dışında hiçbir parti kazanamaz' yazalım

İstanbul seçimi iptal edildi, halk 'zorbalık' dedi

İstanbul seçimi iptal edildi, halk 'zorbalık' dedi

Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Bu ülkeye demokrasi getireceğiz

Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Bu ülkeye demokrasi getireceğiz

İstanbul'da tencere tava protestosu

İstanbul'da tencere tava protestosu

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

Game of Thrones'ta büyük hata

Game of Thrones'ta büyük hata

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

PUAN DURUMU

FİKSTÜR

  • SıraTAKIMOP
  • 1Beşiktaş3479
  • 2Fenerbahçe3474
  • 3Torku Konyaspor3466
  • 4Medipol Başakşehir3459
  • 5Osmanlıspor FK3452
  • 6Galatasaray3451
  • 7Kasımpaşa3450
  • 8Akhisar Belediyespor3446
  • 9Antalyaspor3445
AYRINTILI PUAN DURUMU
  • 34.HAFTA
  • SIVASSPOR2 - 2FENERBAHCE
  • TRABZONSPOR0 - 6KASIMPASA
  • GENCLERBIRLIGI3 - 1ESKISEHIRSPOR
  • OSMANLISPOR1 - 0AKHISAR BELEDIYESPOR
  • KONYASPOR2 - 1BESIKTAS
  • MERSIN IDMAN Y.2 - 5BURSASPOR
  • GAZIANTEPSPOR2 - 0ANTALYASPOR
  • BAŞAKŞEHİR1 - 0ÇAYKUR RİZESPOR
  • GALATASARAY6 - 0KAYSERISPOR
AYRINTILI LİG FİKSTÜRÜ
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:29:30