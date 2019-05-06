Ajax önemli maç öncesi moral depoladı

Ajax, Rotterdam De Kuip Stadyumu’nda Willem II ile kupa finaline çıkan Ajax, üstün bir oyun ile rakibini 4-0 mağlup etti. 38. dakikada Daley Blind, 39 ve 67. dakikalarda Klaas-Jan Huntelaar ve 76. dakikada Rasmussen Nissen Kristensen’in attığı gollerle Hollanda kupasına uzandı. Amsterdam’ın başarılı takımı Ajax, en son 2010 yılından Hollanda Kupasını kazanmıştı.













Çarşamba günü oynayacakları Tottenham yarı final ikinci karşılaşması öncesi harika bir başlangıç olduğunu söyleyen Ajax teknik Direktörü Ten Hag, “Sezon şu ana kadar mükemmel geçti. Ancak henüz tatmin olmadık. Bunun için daha çok çalışarak kupada final oynamak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi Kupasını da müzemize götürmek istiyoruz.” açıklamasında bulundu.