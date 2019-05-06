Samanyolu Haber /Gündem / Meral Akşener'den 'iptal' sonrası olağanüstü toplantı kararı /06 Mayıs 2019 22:22

Meral Akşener'den 'iptal' sonrası olağanüstü toplantı kararı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul seçiminin iptali yönündeki kararın ardından olağanüstü toplantı kararı aldı.

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YSK'nin İstanbul kararının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gelişmeleri değerlendirmek üzere Başkanlık Divanı'nı topladı.

Akşener'in toplantıdan sonra Kılıçdaroğlu ile görüşmesi bekleniyor.
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