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Meral Akşener'den 'iptal' sonrası olağanüstü toplantı kararı
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Meral Akşener'den 'iptal' sonrası olağanüstü toplantı kararı
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06 Mayıs 2019 22:22
Meral Akşener'den 'iptal' sonrası olağanüstü toplantı kararı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul seçiminin iptali yönündeki kararın ardından olağanüstü toplantı kararı aldı.
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YSK'nin İstanbul kararının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gelişmeleri değerlendirmek üzere Başkanlık Divanı'nı topladı.
Akşener'in toplantıdan sonra Kılıçdaroğlu ile görüşmesi bekleniyor.
YSK İstanbul kararını açıkladı
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