Aile boyu kıyak!

Adalet ve Kalkınma Partisi Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi ve eski Aile Bakanı Fatma Betül Sayan kardeşlerini ihya etti.





Sayan'ın erkek kardeşi Ömer Fatih Sayan, Ulaştırma ve Altyapı bakan yardımcılığı görevinin yanı sıra Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanlığı koltuğunda oturuyor.





DENETLEDİĞİ ŞİRKETTEN MAAŞ ALDI





Sayan daha önce Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) başkanı iken Türk Telekom (TT) yönetim kurulu üyesiydi.





Telekomünikasyon sektörünü denetlemekle görevli üst kurulun başkanı denetlediği TT şirketinden maaş alıyordu.





Eski Aile Bakanı Fatma Betül Sayan'ın (önde, sağdan 2'nci) kardeşi Ömer Fatih Sayan (arkada, sağdan 1'inci), kız kardeşini ve hatta eniştesini üst düzey görevlere getirildi.





AİLE BOYU BÜROKRASİ







Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yakınlığı ile de tanınan eski bakan Fatma Betül Sayan’ın bir diğer kardeşi Nazmiye Sümeyye Sayan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi üyesi olarak görev yapıyordu.





Sümeyye Sayan milyonluk ihaleleriyle gündeme gelmişti. Sayan diğer kardeşi Ayşe Hilal Sayan Koytek ise Başbakanlık Müşavirliği ve Aile Bakanlığı’nda Müsteşar Yardımcılığı görevi yapmış, daha sonra da Kuveyt’e büyükelçi olarak atanmıştı.





“Ailenin eniştesi” Hilal Sayan’ın eşi Enes Koytak’ın da uydu hizmeti veren TÜRKSAT’ta yıllarca yüksek maaşla araştırmacı sıfatıyla çalıştığı iddia edilmişti.