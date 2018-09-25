Samanyolu Haber /Gündem / Torpil isteği AKP yerine CHP'ye gidince yakalandı! /25 Eylül 2018 18:24

Torpil isteği AKP yerine CHP'ye gidince yakalandı!

AKP iktidarı döneminde kamuda sıklıkla yaşanan torpil ve kadrolaşma skandallarına bir yenisi daha eklendi.

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AKP Darende İlçe Başkanı Süleyman Şimşek, bir yakınının atanması konusunda AKP Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı’dan torpil istedi. Ancak faks numaralarını karıştıran Şimşek’in, torpil talebini yanlışlıkla CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen’e atmasıyla skandal ortaya çıktı.


Birgün'den Burak Abatay'ın haberi şöyle: AKP Darende İlçe Başkanı Şimşek, dün yapılan memuriyet sınavı için Trabzon Adliyesi İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı’na iletilmesi üzere Ekrem P. isimli memurun kimlik ve sınav bilgilerini AKP Milletvekili Kahtalı’ya göndermek istedi.

Ancak CHP’li Antmen ile AKP ’li Kahtalı’nın faks numaralarını karıştıran Şimşek, ‘ torpil’ belgesini yanlışlıkla Antmen’e iletti. Antmen: Yakının yoksa atama yok.

Skandala dair BirGün’e açıklamalarda bulunan CHP Milletvekili Alpay Antmen, “Sınavlarda 90’ın üzerinde almasına rağmen birçok vatandaş işsiz bırakılırken 55,60 alanların yerleştirildiği herkesin malumu olmadı mı?” diye sordu.

Antmen, “Maalesef devlet, parti hatta aile devleti haline getirildi. Hepimiz biliyoruz ki Saray’a yakın olmayan, Saray’ın partisine yakın olmayan kimse kamuda iş bulamıyor, hak etmesine rağmen alınmıyor. Türkiye genelinde derece dahi yapsa bir torpili, yakını bulunmadığı için atanmıyor” dedi.

‘Sadakat, liyakatin yerini aldı’
Devlette liyakatın ortadan kaybolduğunu aktaran Antmen, şu ifadeleri kullandı; “Tek adam rejimi, kurduğu kayırmacı ilişkiler yüzünden ülkenin yönetici kadrolarını liyakat ve ehliyetten uzaklaştırdı, devleti kimliksizleştirdi. Tek adam rejimi, sömürünün, hukuksuzluğun ve liyakatsizliğin en temel nedeni haline geldi. Sadakat, liyakatin; partizanlık ehliyetin yerine geçti. Devlet aklı yerini, Saray’ın aklına bıraktı. Bir kişinin ve zümrenin çıkarı, kamu çıkarının önüne geçti. Maalesef vatandaş da buna mahkûm edildi.”


CHP, Yargı Etik Kurulu kuracak

Güvenilir bir yargı için yargı mensuplarından oluşan ‘Yargı Etik Kurulu’ oluşturacaklarını söyleyen CHP’li Vekil, “Kimse torpile ihtiyaç duymadan, kendi hakkıyla, hakkaniyetiyle kamuda çalışabilsin ve baskı görmesin diyoruz” ifadelerini kullandı.

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