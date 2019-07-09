Samanyolu Haber /Gündem / AİHM'den Demirtaş kararı /09 Temmuz 2019 12:37

AİHM'den Demirtaş kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti.

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Ankara, Demirtaş'a 2 bin euro manevi tazminat, bin euro da mahkeme masrafı ödeyecek.

Strasbourg'daki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti.

DW Türkçe'den Kayhan Karaca'nın aktardığı mahkeme kararına göre Türkiye Demirtaş'a 2 bin euro manevi tazminat, bin euro da mahkeme masrafı ödeyecek.

Mahkemeye başvuru Demirtaş'ın 5 Temmuz 2005 tarihinde Diyarbakır İnsan Hakları Derneği yöneticisiyken Roj TV'de yaptığı bir konuşma sonrasında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan mahkum edilmesiyle ilgili olarak yapılmıştı.

Kasım 2016'da tutuklanan Demirtaş hâlâ Edirne F Tipi Cezaevi'nde bulunuyor. 
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