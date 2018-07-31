Samanyolu Haber /Gündem / Ahşap tekneyle plaja çıkan 50 göçmenin kalabalığın arasına karıştı /31 Temmuz 2018 17:25

Ahşap tekneyle plaja çıkan 50 göçmenin kalabalığın arasına karıştı

Ahşap tekneyle İspanya'ya ulaşan göçmenler, Cadiz'in Zahora plajında güneşlenen tatilcilerden yemek ve su istedi.

Ahşap tekneyle plaja çıkan 50 göçmenin kalabalığın arasına karıştı


İspanya'nın Cadiz kentindeki Zahora plajı tatilcilerin gözde mekanlarından. Ancak bu kez plajın ziyaretçileri Afrika'dan ahşap bir tekneyle yolsa çıkmış olan göçmenler.

Tekne sahile yanaşıyor...
Yaklaşık 50 göçmen kalabalığın arasına karışıyor.

Görgü tanıkları, bazı göçmenlerin güneşlenen tatilcilerden yemek ve su istediğini aktardı. İspanyol sahil güvenlik komutanlığı, teknede bir yaralı kadın olduğunu belirtti. İtalya'nın yeni hükümeti, göçmen teknelerinin yanaşmasına artık izin vermiyor.

Batı Akdeniz güzergahı üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışanların yeni rotası İspanya haline geldi. İspanya hükümeti, ülkeye gelen göçmen sayısının şimdiden geçen yılki sayıyı aştığını söylüyor.
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Ahşap tekneyle plaja çıkan 50 göçmenin kalabalığın arasına karıştı

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