Samanyolu Haber /Gündem / Terör örgütü mahkeme kurar, polis mafya olur /31 Temmuz 2018 17:14

Terör örgütü mahkeme kurar, polis mafya olur

Son bir haftada meydana gelen dördüncü göçük, ihmal ve kuralsızlıklarla çepeçevre sarılmışlığa işaret ederken, bu tür olayların gelecekte can kaybı ile sonuçlanabileceğine dair endişe ve uyarılar da artıyor.

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Sütlüce'de, Ümraniye'de ve İstanbul'un çeşitli yerlerinde çöken istinat duvarları, binalar tehlike saçarken, Yeniçağ Gazetesi köşe yazarı Ahmet Takan, bu tablodan yola çıkarak aslında ülkede çok daha büyük bir yıkımın yaşandığı görüşünü dillendiriyor.

Mevcut görüntü için, "TV ekranlarına bakarken, toprak altından kayarken çöken ülkemi seyrettim. Ve bu acı tabloyu boş boş seyreden insanları..." yorumunu yapan Takan, Papa 9. Gregory'nin 'kedilerin şeytan oldukları' gerekçesiyle öldürülmesi emrini verdikten sonra farelerin her yeri sardığını ve milyonlarca insanın vebadan öldüğünü hatırlatıyor.

Emrin ve sonuçlarının detaylarını ise, şöyle anlatıyor Takan:

"9'uncu Gregory adındaki yobaz ve ahmak bir Papa, bugün hâlâ var olan, kedilerle ilgili saçma sapan batıl inançların ortaya çıkmasında büyük pay sahibi biri. Asya ve Avrupa'da yaşayan milyonlarca kedinin ve insanın hayatını birkaç yıl içinde karartmış bu adamın, kör inançlarının ve yobazlığının bedeli oldukça ağır olmuş.

Bir yobazın korkuları ve elindeki güç yüzünden milyonlarca masum canın katledilmiş olması, tarihten alınması gereken büyük bir ders niteliği taşıyor.

İnsanlık tarihindeki en büyük hastalık felaketlerinden biri olan veba salgını, nam-ı diğer "kara ölüm"ün ortaya çıkış sebeplerinden biri olarak bilinir...

Yüzyıllar önce Avrupa topraklarında, önü alınamayan ve tahminen 75-200 milyon (kaynaklar farklı farklı söylüyor) insanın ölümüne neden olan bir veba salgını oldu. Bu trajedinin yaşanmasındaki sebep 9'uncu Gregory adındaki Papa'nın kedi nefreti yüzündendi."

İtalya'dan gelen bir geminin ambarından çıkan farelerin Avrupa'ya kara ölümü getirdiğini dile getiren Takan, Avrupa nüfusunun büyük bir bölümünü etkileyen ölümlerin çığ gibi yayıldığına değiniyor ve ekliyor:

"İnsanın vebadan helak olmasının arkasındaki sebep tamamen nefret ve cehaletin sonucuydu..."

Bu satırları yazarken, kedileri savunduğu için, yazısını Adnan Oktar'ın 'kedicikleri' olarak nitelenen kadınlara yamamak isteyenlerin çıkabileceği uyarısında bulunan Takan, "Beni Adnan hocayı savunmakla, masum göstermekle bile suçlayabilirler. Malum!.. Uzun yıllardır toplumumuzda devam eden idrak yolları iltihaplanması hastalığına hâlâ çare bulunabilmiş değil" diyerek çarpık bakış açısına eleştiri getiriyor.

Güncelle bağı ise şöyle kuruyor Takan:

"Bu devir, işlerine gelmediği için "hat"ı "höt" anlayanların devri... Yobazlık her zaman diliminde var. 14'üncü yüzyılda da, daha önce de, 21'inci yüzyılda da... Bundan sonraki asırlarda da olacak. Var oldukça da insanlık acı çöküşler yaşayacak. Trajedilere şahitlik edecek.

Kedileri öldürdükçe daha çook Sütlüce'ler, Ümraniye'ler yaşarız. Dolmuşta, otobüste, metroda, sahilde, parkta, Balgat'ta, Çankaya'da, pazar yerinde, Ankara'da, Sivas'ta, Trabzon'da, Maraş'ta...

Yobazdan alır da uygularsanız fetvayı... Öldürürseniz kedileri...

Sütlüce'de gümbür gümbür bina çöker,

Ümraniye'de paldır küldür lüks arabalarınız çukura yuvarlanır,

Kapınızın önünden 3 yaşındaki kız çocuğunuzu kaçırarak tecavüz ederler,

Üniversiteli genç kızımız dolmuşta tekmelenir,

Güpegündüz eviniz soyulur,

Terör örgütü mahkeme kurar,

Mafya polis olur,

Hudayinabit bakan koltuğuna oturur"
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