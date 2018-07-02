Ahmet Turan Alkan: Kavgadan, gerginlikten, kutuplaşmaktan usandık

Mektubunda yeni dönemden yüksek beklentilerinin olduğunu söyleyen Alkan, “En olumsuz şartlarda bile yargı üzerindeki baskıların kalkmasıyla güzel günlere erişeceğimiz ümidindeyim. Bana güvenen ve hayır duasını eksik etmeyen herkese selam ve hürmetlerimi arz ediyorum.” dedi.





Turan’ın mektubu şöyle;





“Yeni dönemden yüksek beklentilerim var. Türkiye’nin bütün kurum ve kavramlar itibariyle normalleşmesini, kırgınlık ve gerginlik ikliminden hızla sıyrılabileceğini düşünüyor ve ümid ediyorum.





Özellikle hukuk standartlarında ve toplumda büyük bir beklenti haline gelen haksızlık ve adaletsizliklerin bir an evvel teskîninde iyileşmelere, yapıcı adımlara ihtiyacımız var. En olumsuz şartlarda bile yargı üzerindeki baskıların kalkmasıyla güzel günlere erişeceğimiz ümidindeyim.





Kavgadan, gerginlikten, kutuplaşmaktan ve birbirimizi düşmanlaştırmaktan usandık. Daha güzel günleri bütün toplum olarak hak ettiğimiz inancındayım. Bana güvenen ve hayır duasını eksik etmeyen herkese selam ve hürmetlerimi arz ediyorum.”





Ahmet Turan Alkan

1 Temmuz 2018/Pazar

Silivri









TR724.com