Samanyolu Haber /Gündem / Ahmet Turan Alkan: Kavgadan, gerginlikten, kutuplaşmaktan usandık /02 Temmuz 2018 15:08

Ahmet Turan Alkan: Kavgadan, gerginlikten, kutuplaşmaktan usandık

Yazdığı yazılardan dolayı 23 ayı aşkın süredir Silivri Cezaevi’nden tutuklu bulunan kapatılan Zaman Gazetesi yazarı Ahmet Turan Alkan’dan mektup var.

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Mektubunda yeni dönemden yüksek beklentilerinin olduğunu söyleyen Alkan, “En olumsuz şartlarda bile yargı üzerindeki baskıların kalkmasıyla güzel günlere erişeceğimiz ümidindeyim. Bana güvenen ve hayır duasını eksik etmeyen herkese selam ve hürmetlerimi arz ediyorum.” dedi.

Turan’ın mektubu şöyle;
 
“Yeni dönemden yüksek beklentilerim var. Türkiye’nin bütün kurum ve kavramlar itibariyle normalleşmesini, kırgınlık ve gerginlik ikliminden hızla sıyrılabileceğini düşünüyor ve ümid ediyorum.

Özellikle hukuk standartlarında ve toplumda büyük bir beklenti haline gelen haksızlık ve adaletsizliklerin bir an evvel teskîninde iyileşmelere, yapıcı adımlara ihtiyacımız var. En olumsuz şartlarda bile yargı üzerindeki baskıların kalkmasıyla güzel günlere erişeceğimiz ümidindeyim.

Kavgadan, gerginlikten, kutuplaşmaktan ve birbirimizi düşmanlaştırmaktan usandık. Daha güzel günleri bütün toplum olarak hak ettiğimiz inancındayım. Bana güvenen ve hayır duasını eksik etmeyen herkese selam ve hürmetlerimi arz ediyorum.”

Ahmet Turan Alkan
1 Temmuz 2018/Pazar
Silivri


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