Samanyolu Haber /Gündem / 'Boğaz gören' tarihi botanik bahçesine müftülük kullansın diye kıyılacak /02 Temmuz 2018 15:14

'Boğaz gören' tarihi botanik bahçesine müftülük kullansın diye kıyılacak

Türkiye'nin en eski botanik bahçelerinden biri olan İstanbul Üniversitesi Botanik Bahçesi müftülüğe tahsis edilmek için tahliye ediliyor.

SHABER3.COM

Süleymaniye Camii'nin arkasında, 17 dönümlük bir alana sahip, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'ne bağlı olan İstanbul'daki ilk ve tek Botanik Bahçe, İstanbul Müftülüğü'ne tahsis edilmek için tahliye ediliyor.

Sözcü'den Seda Önceler'in haberine göre, 2012 yılından beri tahliye için tartışmaların sürdüğünü ancak 28 Haziran'da tahliye işinin kesinleştiğini söyleyen İstanbul üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr Muammer Ünal, karara tepki gösterdi.

Atatürk’ün davetiyle Türkiye’ye gelen Alman Prof. Dr. Alfred Hilbron tarafından 1935 yılında kurulan botanik bahçesi, 2015 yılında İstanbul Üniversitesi’nden alınarak müftülük hizmetlerinde kullanılmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı'na tahsis edilmişti.

GEREKÇE: ŞÜYHÜLİSLAMLIĞIN BULUNMASI

5 bini aşkın bitki türünün bulunduğu İstanbul Üniversitesi Alfred Heilbronn Botanik Bahçesi'nin devredilme gerekçesi ise; Osmanlı döneminde bu alanda Şeyhülislamlık makamının bulunması...

Tahliye işlemlerinin başlamasını değerlendiren İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr Muammer Ünal, “Milli servetimize kıymasınlar. Mütfülük her yere taşınabilir ama bizim tahliye edilmemiz demek; bitkilerimizi öldürmek demek” dedi.

14 bin 878 metrekarelik alan üzerine kurulu bahçenin aynı zamanda öğrenciler tarafından kullanıldığına dikkat çeken Ünal, taşınması durumunda 400’e yakın farklı ağaç türü ile 5 bin bitki türünün yok olacağını söyledi. Türkiye'de çok nadir görünen bir çok bitki türüne ev sahipliği yapan bahçenin taşınması halinde öğrencilerin ders yapabilmesinin de imkansız hale geleceğini vurgulayan Ünal, “Milli mirasımız yok edilmesin” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Boğaz gören' tarihi botanik bahçesine müftülük kullansın... Sonraki Haber >>

Mersin'de eczaneyi birbirine kattılar

Mersin'de eczaneyi birbirine kattılar

Hizmet Gönüllülerine dua tavsiyesi....

Hizmet Gönüllülerine dua tavsiyesi....

Avrupa'nın Hizmer Hareketine bakışı değişir mi?

Avrupa'nın Hizmer Hareketine bakışı değişir mi?

Beni Babam tutuklattı...

Beni Babam tutuklattı...

Sivaslı Ahmet Turan Alkan...

Sivaslı Ahmet Turan Alkan...

Oy hırsızlığının en somut kanıtı

Oy hırsızlığının en somut kanıtı

Mehmet Altan'dan ilk sözler

Mehmet Altan'dan ilk sözler

KHK ihracını protesto eden kadına yumruklu gözaltı

KHK ihracını protesto eden kadına yumruklu gözaltı

Akşener Genel Başkanlığa devam edecek...

Akşener Genel Başkanlığa devam edecek...

Erzurum'da pusulalara AKP ve Erdoğan mührü basan başkan kaydedildi

Erzurum'da pusulalara AKP ve Erdoğan mührü basan başkan kaydedildi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:43:50