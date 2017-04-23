Ahmet Hakan, AKP'deki 'Gizli Hayırcılar'ı anlatırken 'AKP Despotizmi'ni ifşa etti!

AK Parti içinde neden gizli hayırcılar var?





VAR, ÇÜNKÜ…





AK Parti içinde kafası evet’e basmayanın, evet’e ikna olmayanın yüksek sesle “hayır” deme özgürlüğü yok. Şöyle üst düzeyden bir AK Partilinin, “ben hayır verdim arkadaş” demesi halinde başına gelecekler, bir yiğidin gurbete gittiğinde başına geleceklerden bin beterdir.





VAR, ÇÜNKÜ…





AK Parti içinde “Her şeyi göze alıyorum ve hayır dediğimi açıklıyorum. Çünkü ben getirilen değişikliğin iyi bir değişiklik olduğuna inanmıyorum” diyebilecek cesarette, yüreklilikte tek bir kişi bile yok. “Üç günlük dünya… Ne diye düşündüğümü söyleyemeyecekmişim ki” diyen, diyebilen tek kişi yok.





VAR, ÇÜNKÜ…





Bir trol ordusu var ve bu trol ordusu, aksi bir laf edenin üzerine çullanmak için kenarda bekliyor… Trol ordusunu sınırlayan hiçbir ahlaki kaide yok… Adamı doğduğuna pişman edebiliyor. İşte böyle bir ortamda kafayı kaldırmak yerine kafayı kuma gömüp gizli hayırcılık yapılıyor.