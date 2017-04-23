Avrupa'da Türkiye ile müzakereler derhal bitirilmeli sözleri yüksek sesle söyleniyor

Açıklamasında Herrmann, çite vatandaşlık uygulaması kapsamında, 18 yaşını dolduranların iki ülke vatandaşlığı arasında karar vermesini öngören düzenlemenin kaldırılmasının bir hata olduğuna işaret etti. Herrmann, opsiyon modeli adı verilen düzenlemenin Eylül ayında yapılacak genel seçim kampanyasına alınması gerektiğini söyledi.

Bavyera Eyaleti İçişleri Bakanı Herrmann ayrıca Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "uyum düşmanı söylemlerine" karşı kayıtsız kalınmaması gerektiğine dikkat çekti.

Herrmann Türkiye-AB ilişkilerine yönelik tartışmalara da değinerek, Türkiye ile AB arasındaki tam üyelik müzakerelerinin derhal sonlandırılması gerektiğini ifade etti. Herrmann, "AB'nin Türkiye ile tam üyelik müzakerelerine son vermesinin zamanı geldi. Ara vermek ya da askıya almak değil. Sonlandırmak. Erdoğan Türkiyesi ile ortak bakış açılarına sahip değiliz, varmış gibi davranmaktan vazgeçmeliyiz" dedi.

Çifte vatandaşlık kaldırılsın talepleri

16 Nisan'da Türkiye'de yapılan anayasa değişikliği referandumu sonrası Almanya'daki Türk vatandaşı seçmenler arasında Evet oylarının yüksek çıkmasıyla çifte vatandaşlığın kaldırılmasına yönelik talepler gelmeye başladı. Koalisyon ortağı Hrıstiyan Demokrat Birlik partisi (CDU) Başkan Yardımcısı Thomas Strobl, "Almanya’da doğanlar için çifte vatandaşlığın, nesiller boyunca taşınmasını yanlış buluyorum" şeklinde konuşmuştu. CDU Başkan Yardımcısı Almanya'da doğan Türkiye kökenlilerin en azından ikinci neslinin iki ülke vatandaşlığı arasında bir karar vermesi gerektiğini savunmuştu.

Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisi de Almanya'daki Türklerin oy verme eğilimini çifte vatandaşlık uygulamasına karşı tez olarak kullanıyor. Partinin genel başkanvekili Alexander Gauland Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, "Referandum çifte vatandaşlığın iyi bir fikir olmadığını göstermiştir” demişti.