Ahmet Davutoğlu'ndan kongre hazırlığı

Yerel seçimlerde AKP’nin büyük yara almasıyla birlikte parti içerisindeki muhalifler de parti politikalarına karşı itirazlarını daha yüksek perdeden seslendirmeye başladı.Yerel seçimlerin ardından AKP’nin çöküşe geçtiği fikri parti içerisindeki muhalif çevrelerde ağırlık kazanırken, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından desteklenen Ali Babacan, partiden istifa ederek yeni parti çalışmalarını hızlandırdı.Ali Babacan’ın ekibinden bağımsız olarak AKP’ye yönelik eleştirilerini sürdüren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ise itirazlarını parti içerisinden bir isim olarak sürdürmeye devam ediyor.







ADAYLIK İÇİN NABIZ YOKLUYOR





AKP’de muhalif seslerin gittikçe artması üzerine Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak olağanüstü kongre sürecini sonbahardan itibaren başlatacaklarını açıkladı. Erdoğan bu hamleyle küskünlükleri en aza indirmeyi ve hız kazanan yeni parti hazırlıklarına karşı teşkilattan kaymaları önlemeyi amaçlarken Davutoğlu’nun da olağan kongrede adaylık için nabız yokladığı belirtildi.





DAVUTOĞLU’NUN ÖNCELİĞİ PARTİ İÇİ MUHALEFET OLACAK





Davutoğlu’nun 14 Mayıs 2000 tarihinde gerçekleşen Fazilet Partisi olağan kongresinde ortaya çıkan durumu hedeflediği öne sürüldü. Fazilet Partisi’nin kongresinde siyasi yasaklı olan Necmettin Erbakan’ın desteklediği mevcut genel başkan Recai Kutan’a karşı partinin yenilikçi kanadı Abdullah Gül’ü aday çıkarmıştı.





Gül kongreyi kaybetmesine rağmen 521 delegenin oyunu alması Türk siyasetinde büyük ses getirmiş ve AKP’nin kuruluşunu tetiklemişti.Ahmet Davutoğlu’nun, sonbaharda başlayacak kongre sürecine kadar il başkanları ve delegelerle görüşmeler gerçekleştirmeyi ve bu süreçte parti teşkilatlarına kendisini ifade etmek istediği ifade edildi. Davutoğlu’nun, kongrede genel başkanlık yarışına katılmaması ya da katılıp kaybetmesi durumunda yeni parti çalışmalarına başlayacağı belirtildi.