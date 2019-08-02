Samanyolu Haber /Gündem / “Ahmet Davutoğlu yeni parti kurmaktan vazgeçebilir” /02 Ağustos 2019 10:50

“Ahmet Davutoğlu yeni parti kurmaktan vazgeçebilir”

Yeniçağ yazarı Ahmet Takan, eski AKP İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in “Ahmet Davutoğlu yeni parti kurmaktan vazgeçebilir” iddiasını köşesine taşıdı.

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Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Emin Şirin, Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan'ın sorularını yanıtladı.

Takan, Şirin’in Davutoğlu ile görüştüğünü söyledi. Şirin, Ahmet Davutoğlu’nun AKP’ye bağlı bir isim olduğunu vurgulayarak, "Ama AK Parti'ye bağlılığı kadar hukuk devletine, demokrasiye, kuvvetler ayrılığına, insan haklarına, Kopenhag kriterlerine de bağlı bir insan. Eğer AK Parti'yi bu kriterler çerçevesinde görürse veya AK Parti'de bu kriterler çerçevesinde bir revizyon ortaya çıkarsa belki de ayrılmaktan vazgeçer. Yani, şahsi bir mücadele yapmadığı çok ortada. Prensipler çerçevesinde bir mücadele yapıyor. Bu prensipleri kendi mevcut partisi içinde uygulanır hale gelirse yeni parti kurmaktan da vazgeçebilir ama bunlar uygulanamazsa o zaman prensipleri parti aidiyetinin önünde olacak, öyle gördüm” dedi.
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