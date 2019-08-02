Türkiye ile henüz anlaşma yok

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, düzenlediği basın brifinginde "Türkiye ile güvenli bölge konusunda henüz bir anlaşma sağlanamadı." dedi.





Jeffrey, Türkiye'nin terör örgütü olarak tanımladığı YPG'yi işaret ederek, "IŞİD’e karşı bizimle savaşanları korumaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.





MÜZAKERELER DEVAM EDİYOR







Suriye’de güvenli bölge tesis edilmesine dari müzakerelerin devam ettiğini belirten James Jeffrey, 17 Temmuz'da Irak’ın kuzeyindeki Erbil şehrinde Türkiye konsolosluğunda çalışan Osman Köse'nin hayatını kaybettiği saldırıya da atıfta bulundu.





Jeffrey, “Bir yandan da PKK ile ilgili endişeler var. Henüz güvenli bölge konusunda anlaşmaya varmadık. Temaslarımız sürüyor. Kaygıları dengelemeye çalışıyoruz. Bir taraf önemli bir yerel ortak, diğer taraf da NATO müttefiki.” diye konuştu.