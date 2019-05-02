Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak için tahliye ihtimali

t24.com.tr'den Gökçer Tahincioğlu'nun haberine göre Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, bugün, çeşitli davalardan yargılanan dokuz gazetecinin bireysel başvurularını görüşerek karara bağlayacak. Verilecek kararlar, özellikle basın özgürlüğünün sınırları ve olası cezai yaptırımlar konusunda büyük önem taşıyor. Kararlar, 2016’dan bu yana tutuklu bulunan Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ile Cumhuriyet davası kapsamında yeniden cezaevine konulan Önder Çelik’e tahliye yolunu açabilecek. Ancak Çelik’in “hükümlü”, Altan ve Ilıcak’ın “hükmen tutuklu” statüsünde olması nedeniyle, tahliyeler konusunda yerel mahkemelerin direneceği, bu nedenle de yeni bir hukuki tartışma yaşanacağı belirtiliyor.





Anayasa Mahkemesi, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanan gazetecilerle, Cumhuriyet davası kapsamında tutuklanan gazetecilerin dosyalarını aradan iki yılı aşkın bir zaman geçmesine rağmen karara bağlamaması nedeniyle eleştiriliyordu. Yüksek Mahkeme, bugün yapılacak toplantısının gündemine sürpriz biçimde dokuz gazetecinin dosyasını aldı.





Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, bu gazetecilerin tutuklanmalarının ardından, “Uygulanan gözaltı ve tutuklama tedbirlerinin hukuki olmaması, tutukluluğa ilişkin kararların bağımsız ve tarafsız olmayan sulh ceza hâkimliklerince verilmesi, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması ve tutukluluğa itiraz incelemesinin duruşmasız olarak yapılması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının; gazetecilik faaliyeti ve ifade özgürlüğü kapsamındaki eylemlerin tutuklamaya konu edilmesi nedeniyle ifade ve basın özgürlüklerinin; gözaltı ve tutukluluk süreçlerindeki bazı uygulamalar nedeniyle kötü muamele yasağının ihlal edildiği” iddiasıyla yaptıkları başvuruları görüşecek.





Altan ve Ilıcak





Anayasa Mahkemesi’nin gündeme aldığı dosyalardan ikisi Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın tutuklandıktan sonra yaptıkları bireysel başvurular.





Yaklaşık bin gündür tutuklu bulunan Altan ve Ilıcak’la ilgili olarak yerel mahkeme, “anayasayı ihlal” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Yargıtay Başsavcılığı, iki isimle ilgili tebliğnamesinde, “bozma” isteyerek, eylemlerin “anayasayı ihlal” değil “örgüte yardım” kapsamında kaldığı tespitini yaptı. Yargıtay ise dosyayı henüz karara bağlamadı.





Altan ve Ilıcak, yerel mahkeme haklarında karar verdiği için “hüküm özlü” ya da “hükmen tutuklu” sayılıyor. Bu yüzden Anayasa Mahkemesi’nin olası bir ihlal kararı vermesi durumunda tahliye edilip edilmemeleri tartışma konusu olacak. Benzer bir tartışma Mehmet Altan ve Şahin Alpay’la ilgili Anayasa Mahkemesi’nin tutukluluk konusunda verdiği ihlal kararından sonra yaşanmış, yerel mahkeme önce tahliyeye direnmiş, daha sonra tahliye kararı vermişti. Ancak bu tartışma yaşanırken dosya henüz karara bağlanmamıştı.





Anayasa Mahkemesi’nin Mehmet Altan ve Şahin Alpay hakkındaki kararında suça konu olan televizyon yayınları ve yazılarla ilgili yaptığı “basın özgürlüğü kapsamındaki eylemler” şeklindeki tespitini Ahmet Altan ve Ilıcak için de tekrarlamasının yüksek ihtimal olduğu belirtiliyor. Hazırlanan raporda da bu yönde görüşler bulunduğu ve Mehmet Altan kararına işaret edildiği ifade ediliyor. Olası bir ihlal kararından sonra iki gazetecinin avukatları tahliye başvurusu yapacak. Dosyalar Yargıtay’da olduğundan, Yüksek Mahkeme ilk derece mahkemesi gibi tahliye istemini karara bağlayacak.





Anayasa Mahkemesi’nin gündemindeki diğer dosyalar gazeteciler Murat Aksoy ve Ali Bulaç’a ait. Her iki gazeteci de yargılandıkları davalarda tahliye oldu. Aksoy, hakkındaki karar kesinleştikten sonra yeniden cezaevine girdi ve cezasını tamamladı. Bu nedenle olası bir ihlal kararı Aksoy yönünden “Tazminat” sonucunu doğuracak.