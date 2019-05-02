Samanyolu Haber /Gündem / Dünyanın en pahalı arabasını satın aldı /02 Mayıs 2019 08:37

Dünyanın en pahalı arabasını satın aldı

İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Juventus forması giyen 34 yaşındaki Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, dünyanın en pahalı arabası olarak gösterilen Bugatti La Voiture Noire’yi satın aldı.

SHABER3.COM

La Stampa’nın aktardığına göre Ronaldo, sadece bir adet üretilen ve fiyatı 16.5 milyon Euro olan Bugatti La Voiture Noire satın aldı.

Ancak Cristiano Ronaldo’nun araba binmeden önce iki yıl beklemesi gerekiyor, çünkü araç hala test aşamasında.

Cenevre Otomobil Fuarı'nda ilk kez tanıtılan Bugatti La Voiture Noire’in gövdesi tamamen karbon fiberden ve el ile üretilmiş. Marka, modelin tasarımında 1936 yılında üretilen Type 57 SC Atlantic modelinden esinlenildiğini söylüyor.

Bugatti'nin süper otomobilin sekiz litrelik bir motoru bulunuyor. 0'dan 100 kilometre hıza ise sadece 2.4 saniyede ulaşan araç, bin 500 beygir gücüne sahip.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dünyanın en pahalı arabasını satın aldı Sonraki Haber >>

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

Game of Thrones'ta büyük hata

Game of Thrones'ta büyük hata

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Cep telefonu felaket getirdi

Cep telefonu felaket getirdi

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Otomobil AVM'ye daldı

Otomobil AVM'ye daldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:47:01