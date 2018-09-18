Ağzı bozuk aktrol milyonların nefretini kazanmayı başardı

Gazete yazarlarından aktrol Mehtap Yılmaz, mağduriyetlerini dile getirmek için eylem yapan ve gözaltına alınan üçüncü havalimanı işçileri hakkında ‘Bu itler, bitlendik falan diyorsa da üzerlerine biber gazı sıkıp içlerindeki şeytanı çıkartacaksın’ dedi.





Sosyal medyada binlerce kez yorumlanan ve öfke patlamasına sebep olan Mehtap Yılmaz’ın dünkü yazısında “3. Havalimanındaki tahtakuruları nereli?” başlıklı yazısında şu ifadeler yer aldı:





“Madem kaşınıyorlar!





Madem ‘kaşı beniii, kaşı beniii’ diye debeleniyorlar!





Madem bitlendik diye kuduruyorlar!





Birilerinin bu itlerin kafasındaki bitleri ayıklayıp içeri tıkması lazım!





Yok, benim yetkim bu itlerin bitleriyle sözcüklerle mücadele etmek! Yetkim olsa bu itlerin bitlerini tek tek ayıklar, ezerim… Bu itleri kaşındıran tahtakurularını zevkle ezerim ama yetkim yok…





Devlet ne güne duruyor?





Hadi bakalım!”





HULUSİ AKAR, KARA KUVVETLERİ KOMUTANIYLA ZİYARET ETMİŞTİ





Eski Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar geçtiğimiz sene, siyasete girmesinden önce yanına Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Salih Zeki Çolak'ı da alarak hastanede serum takılan aktrol yazarı ziyaret etmişti. Ziyaret oldukça yadırganmış ve çokça eleştirilmişti.



