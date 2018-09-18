Samanyolu Haber /Gündem / Hırsızdan gazeteciye: Çek abi nasıl olsa bir saat sonra çıkacağız! /18 Eylül 2018 18:02

Hırsızdan gazeteciye: Çek abi nasıl olsa bir saat sonra çıkacağız!

Bolu'da, sanayi sitesinde bulunan iş makinesinin 11 bin TL değerindeki 2 kepçesini çalıp sattığı iddia edilen 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Elleri kelepçeli adliyeye getirilen şüphelilerden biri, kameralara gülerek, "Çek ağabey çek. Zaten bir saat sonra çıkacağız" dedi.

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Olay, önceki gece Bolu Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yaşları 18 ile 22 arasında değişen 4 kişi, sanayi sitesi içinde bulunan bir iş makinesinin 11 bin TL değerindeki 2 kepçesini otomobile yükleyerek çaldı. Ertesi gün durumu fark eden iş yeri sahibi polise haber verdi. Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler, kimlikleri tespit edilen S.Y., Ş.T., T.K.T. ve S.E. ile kepçeyi sattıkları V.B.'yi gözaltına aldı.

V.B., 'çalıntı mal satın almak' suçundan cezai işlem uygulandıktan sonra serbest bırakılırken, 4 şüpheli ise 'hırsızlık' suçlaması ile adliyeye sevk edildi. Elleri kelepçeli adliyeye getirilen şüphelilerden biri kameralara gülerek, "Çek ağabey çek. Zaten bir saat sonra çıkacağız" dedi.


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