'Ağaç kökü yesinler diyene sesleniyorum...'

Açlık grevinde 204 günü geride bırakan Özakça’nın tekerlekli sandalyeyle getirildiği duruşmaya Gülmen’in katılması, “tıbben sakıncalı” bulunduğu için duruşmaya katılmadı.





Ankara Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde bulunan 80 kişilik salona, 30 kişilik ‘izleyici kısıtlaması’ getirildi. Duruşmada savunma yapan öğretmen Semih Özakça, “İhraç edilenler ağaç kökü yesin” diyen bakana sesleniyorum, onu da yemiyoruz; ömrümüzden yiyoruz!” dedi. İşlerine geri dönünceye kadar açlık grevine devam edeceklerini belirten Özakça, “Biz aç kalmayı tercih etmedik. İktidar işimizi bize geri verseydi aç kalmazdık. Direnişi başlatan da bastırmaya çalışan da iktidardır. Mesele açlık grevinin etkili bir eylem olmasının düşünülmesi, halk tarafından sahiplenilip büyüyeceğinden duyulan korku idi. Bu direniş iki kişinin direnişi değildir. Bu direniş ezilen halkların direnişidir.” dedi.





2016 yılında AKP Isparta İl Başkanı Osman Zabun, kamudan ihraç edilen memurlarla ilgili ‘Ne yer ne içerler’ yönünde tartışmalar olduğunu belirterek, “Ağaç kökü yesinler” demişti.





Nuriye Gülmen yoğun bakımda





Nuriye Gülmen’in açlık grevinin 202. gününde Ankara Numuna hastanesinin yoğun bakım servisine kaldırıldı. Gülmen’in avukatıyla görüşmesine yalnızca 5 dakika izin veriliyor.





KHK ile ihraç edilmeden önce Nuriye Gülmen Selçuk Üniversitesi’nde akademisyen, Semih Özakça ise Mardin’de ilkokul öğretmenliği yapıyordu.