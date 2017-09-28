Samanyolu Haber /Gündem / 'Çözüm sürecini var diye 'Megri Megri' şarkısını söylediğime çok pişmanım' /28 Eylül 2017 16:05

'Çözüm sürecini var diye 'Megri Megri' şarkısını söylediğime çok pişmanım'

Gazeteci Erkam Tufan Atay’ın youtube kanalında sunduğu 30 dakika programına katılan Kürt sanatçı Şivan Perwer, “Çözüm süreci” döneminde Diyarbakır’da İbrahim Tatlıses’le birlikte “Megri megri” şarkısını söylediğine pişman olduğunu belirtti.

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Perwer, Erdoğan tarafından terörist ilan edilen Hizmet Hareketi ve Fethullah Gülen hakkında ise “Ayıp birşey. Sayın Gülen’in yakınındakiler, öğretmenler, bilim adamları, sosyologları içeri alınıyor. İnsanlara yardım edenler, siyaset dışı insanlar yakalanıp, hapse atılıyor. Bu toplumu kimle idare edeceksin. Kim sahip çıkacak bu topluma.” dedi.

Perwer Tayyip Erdoğan’ın kastederek, “Çok uğraştım çözüm süreci başarılı olsun. Yeni Türkiye ismiyle güzel şeylerin olacağını umut ettik. Dostluk elleri ulaşıldı. Fakat maalesef tüm eller kırıldı. Şu anda tek el var, ve her şeye karar veriliyor. Bu el çok zarar veriyor.” dedi.

“Çözüm süreci” döneminde Diyarbakır’da İbrahim Tatlıses’le birlikte “Megri megri” şarkısını söyleyen ve AKP kongresinde alkışlatılan Şivan Perwer, “pişman” olduğunu da söyledi. Perver, “Oraya çok inaçlı bir şekilde gittim. Orada çok acayip şeylerle karşılaştım. Bende sevgi duygusu oluşmadı tam tersine biraz nefret oluştu. Benim gördüklerim beni çok üzdü. Topluma saygı sevgi yok” ifadesini kullandı.

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