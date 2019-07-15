Samanyolu Haber /Gündem / Tarihi binayı kimin yıktırdığı bulunamadı /15 Temmuz 2019 23:29

Tarihi binayı kimin yıktırdığı bulunamadı

Kocaeli’nde Anıtlar Kurulu tarafın tescil edilmiş tarihi bina iş makineleriyle yıkıldı. Belediye’nin şikayeti üzerine soruşturma başlatan polis ekipleri yıkım talimatı verenlere ulaşamazken, Kartepe Belediye Başkan Mustafa Kocaman, ‘biz burayı sanat merkezi yapmayı çok arzuluyorduk’ diye konuştu.

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Kocaeli Kartepe’de daha önce pancar deposu olarak kullanıldığı ifade edilen tescilli tarihi bina yıkıldı. İş makinesi operatörleri yakalanırken, talimat veren kişilerin bulunamadığı ve polis ekiplerince arandığı belirtildi.

Kartepe Belediye Başkan Mustafa Kocaman, binanın Adapazarı Şeker Fabrikası'na ait olduğunu, söz konusu yerle ilgili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kamulaştırma davasının devam ettiğini söyledi.


Kocaman, “Biz burayı ‘Pancar Sanat Merkezi’ adı altında halkımızın kullanımına ve hizmetine sunacaktık. Tabii halen vazgeçmiş değiliz. Hukuki süreci takip ettikten sonra yine büyükşehir belediyemizle birlikte gereken çalışmaları yapacağız. Süreci takip ettikten sonra duruma bakacağız. Ama çok büyük bir üzüntü içerisindeyiz. İnanın içimiz yanıyor" diye konuştu.

 

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