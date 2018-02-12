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Afrin'le ilgili eleştiri yapanı içeri attılar: 666 gözaltı
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Afrin'le ilgili eleştiri yapanı içeri attılar: 666 gözaltı
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12 Şubat 2018 13:19
Afrin'le ilgili eleştiri yapanı içeri attılar: 666 gözaltı
Afrin Operasyonu’na yönelik eleştirel paylaşımlar ve protestolara yönelik operasyonlar devam ediyor. Şu ana kadar gözaltı sayısı 666’ya yükseldi
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İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, operasyonun başlangıcından itibaren sosyal medyadan ‘terör propagandası’ yaptığı iddiasıyla 474, protesto eylemlerine katıldığı tespit edilen 192 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.
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