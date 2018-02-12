Samanyolu Haber /Gündem / Köy korucuları da Afrin'e götürülecek iddiası doğrulandı /12 Şubat 2018 13:24

Köy korucuları da Afrin'e götürülecek iddiası doğrulandı

Afrin operasyonuna Güneydoğu'da görev yapan ve korucuların da katılacağı haberi doğrulandı

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Afrin Harekatı’nda Afrin şehir merkezine yapılacak operasyona, Güneydoğu’daki operasyonlarda görev yapan korucularının da götürüleceği öğrenildi. Daha önce günlük maaş karşılığı harekata katılmak isteyen koruculara çağrı yapıldığı haberi dolaşıma sokulmuş ancak konu doğrulanmamıştı.

AKP'ye yakın medyada konuyla ilgili haber bugün çıktı.

Habertürk gazetesine  göre il ve ilçe jandarma komutanlıklarının çalışma yaptığı, Diyarbakır, Mardin, Şırnak ve Hakkari’de görev yapanlar arasından gönüllülerin seçileceği belirtildi. 
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