Köy korucuları da Afrin'e götürülecek iddiası doğrulandı

Afrin Harekatı’nda Afrin şehir merkezine yapılacak operasyona, Güneydoğu’daki operasyonlarda görev yapan korucularının da götürüleceği öğrenildi. Daha önce günlük maaş karşılığı harekata katılmak isteyen koruculara çağrı yapıldığı haberi dolaşıma sokulmuş ancak konu doğrulanmamıştı.







AKP'ye yakın medyada konuyla ilgili haber bugün çıktı.





Habertürk gazetesine göre il ve ilçe jandarma komutanlıklarının çalışma yaptığı, Diyarbakır, Mardin, Şırnak ve Hakkari’de görev yapanlar arasından gönüllülerin seçileceği belirtildi.