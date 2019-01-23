Samanyolu Haber /Gündem / Afrin'de ÖSO'ya bombalı araçla saldırı: Üç ölü /23 Ocak 2019 11:44

Afrin'de ÖSO'ya bombalı araçla saldırı: Üç ölü

Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'yla kontrol altına aldığı Suriye'nin Afrin bölgesinden 4 gün içinde 2. kez bombalı saldırı haberi geldi.

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Sky News Arapça kanalı, Afrin kent merkezinde patlama meydana geldiği, ölü ve yaralılar olduğu haberini geçti.

Patlayıcı yüklü bir aracın infilak ettiğini söyleyen görgü tanıkları, patlama sonucu TSK destekli Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) 3 mensubunun öldüğü iddiasını aktardı.

Son bombalı saldırı, Zeytin Dalı Harekatı'nın 1. yıldönümünün akabinde geldi.

20 Ocak'ta da Afrin kentinde çifte patlama meydana gelmiş, haberlere göre 10 kişi ölürken 18 kişi yaralanmıştı. ÖSO'nun 3. patlayıcı düzeneğini etkisiz hale getirdiği kaydedilmişti.
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