Samanyolu Haber /Gündem / Afrin ile ilgili flaş gelişme .. Esed'e bağlı Suriye Ordusu Afrin’e girecek /18 Şubat 2018 23:05

Afrin ile ilgili flaş gelişme .. Esed'e bağlı Suriye Ordusu Afrin’e girecek

TSK'nın Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı devam ederken uluslararası haber ajansı Reuters'tan çok konuşulacak bir son dakika haberi geldi.

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Suriye Demokratik Güçleri'nin, Beşşar Esad ile anlaştığını duyurdu. Söz konusu anlaşmaya göre Suriye Ordusu'nun Afrin'e gireceği iddia edildi.

Suriye Demokratik Güçleri ile Beşşar Esad’a bağlı rejim güçlerinin Afrin konusunda anlaşmaya vardığı iddia edildi.

İddiaya göre; Esad güçleri, Türkiye’nin Zeytin Dalı harekâtının hedefindeki Afrin’e girecek. Şam rejiminin sınır hattı boyunca konuşlanacağını ve iki gün içinde Afrin’e girebileceğini söyledi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a yakınlığıyla bilinen Lübnan merkezli Al Masdar News sitesi de haberinde, hükümet güçlerinin yarın Afrin’e gireceği iddiasına yer verdi.
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