Samanyolu Haber /Gündem / Başbakan itiraf etti... Milli Tank Altay aslında Almanmış... /18 Şubat 2018 23:26

Başbakan itiraf etti... Milli Tank Altay aslında Almanmış...

Başbakan Binali Yıldırım, Almanya’nın Türkiye’de yapılması planlanan ‘Altay’ tanklarının üretimine iştirak etmesini dilediğini ve bu işbirliğinden her iki tarafın da fayda sağlayacağını belirterek, “Daha fazla Almanya’ya getirir çünkü makineler Almanya’dan geliyor. Önemli aksamlar Almanya’dan geliyor. Daha basit parçalar Türkiye’de yapılıyor” dedi.

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Afrin’de yürütülen ‘Zeytin Dalı Harekatı’nda kullanılan tankların basına sızan fotoğrafları, Alman kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.


Kamuoyunun tepkisi ve muhalefetin eleştirisi üzerine Başbakan Angela Merkel ve Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, tank satışını ve modernizasyonunu durdurma kararını 25 Ocak’ta almıştı.

Başbakan Binali Yıldırım’ın geçen günlerde Almanya’da Merkel’le görüşmesinin ardından yaklaşık bir yıldır Türkiye’de tutuklu bulunan Die Welt muhabiri Deniz Yücel, tahliye edilmişti.

‘Daha basit parçalar Türkiye’de yapılıyor’

 Yıldırım, Alman haber ajansı dpa’ya konuştu.

Başbakan tank satışının durdurulmasıyla ilgili, “Yani bu noktada biz çaresiz değiliz. Almanya verirse ne ala, memnun oluruz ama bizim alternatiflerimiz her zaman var. Kendimiz de yapabiliriz” dedi.

Yıldırım, Alman tanklarının Suriye’deki harekatta kullanılmalarının yasal olarak sorun teşkil etmediğini belirterek, “Gayet tabii ki kullanacağız. Biz bunları bu günler için aldık. Ülkemize yapılan saldırılarda bu silahları kullanmayıp ne zaman kullanacağı.” diye konuştu.

Almanya’nın Türkiye’de yapılması planlanan ‘Altay’ tanklarının üretimine iştirak etmesini dilediğini ve bu işbirliğinden her iki tarafın da fayda sağlayacağını savunan başbakan, “Daha fazla Almanya’ya getirir çünkü makineler Almanya’dan geliyor. Önemli aksamlar Almanya’dan geliyor. Daha basit parçalar Türkiye’de yapılıyor” dedi.
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