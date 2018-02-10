Afrin harekatında can kaybımız artıyor...





Afrin'de gerçekleştirilen Zeytin Dalı harekatının 22'nci gününde Hatay’ın Kırıkhan ilçesinin karşı tarafına TSK'ye ait atak helikopteri düşürüldü. Helikopterin düşmesi sonucu 2 askerimiz şehit oldu. TSK'den akşam saatlerinde yapılan açıklamada yaşanan çatışmalarda 5 askerin şehit olduğu, 9 askerin ise yaralandığı bildirildi.







TOPLAM 11 ŞEHİT





TSK'nın gün boyu art arda yaptığı açıklamalar sonunda bir günde şehit olan asker sayısının 11 olduğu belirtildi. Yaralanan asker sayısı ise 19 olarak belirlendi

Akşam saatlerinde TSK'den yapılan açıklamada Afrin Harekatı sırasında 5 askerin daha şehit olduğu, 9 askerin yaralandığı açıklandı.