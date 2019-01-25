Samanyolu Haber /Gündem / Afganistan’da Hizmet Hareketi’nin iki okuluna gece yarısı kuşatma ve baskın /25 Ocak 2019 10:05

Afganistan’da Hizmet Hareketi’nin iki okuluna gece yarısı kuşatma ve baskın

Mezarı Şerif’teki Afgan-Türk Kız ve Erkek Lisesine gece saat 02.30’da onlarca polisle baskın düzenlendi. Öğretmenler ve çalışanlar gözaltına alındı.

SHABER3.COM

 Türkiye’nin baskısı sonucu Afganistan’daki Hizmet Hareketi’ne ait iki okula gece yarısı baskın düzenlendi. Yatılı öğrencileri dehşete düşüren baskında okulun tüm çalışanları gözaltına alındı.


 
Edinilen bilgiye göre Afgan güçleri, Mezarı Şerif’te bulunan Afgan Türk Kız Lisesi ve Erkek Liseleri’nin etrafını kuşattı ve onlarca polis 02:30 gibi okulun kapısını kırarak içeri girdi. Sabah saatlerinde ise Herat Kız Lisesi’ne yine kapılar kırılarak baskın yapıldı.



Mezarı Şerif’teki erkek lisesinin bütün koridorlara konuşlanan polis, tüm görevlileri gözaltına aldı.  Ardından polisler kız lisesinin içine girdi. Yatılı olarak kalan kızların bağrışları üzerine polis geri çekilip okulun bahçesinde konuşlandı. Ardından okulun etrafını kuşatıp çalışanları gözaltına aldı. Sosyal medyaya yansıyan bazı görüntülerde kız çocuklarının uzun süre çığlık attıkları duyuluyor.

İki okulun da Afgan çalışanları kelepçelenirken, Türkiyeli öğretmenler ise kelepçesiz olarak gözaltına alındı ve polis merkezine götürüldü. Bir videoda okulda görevli Selim Sertor isimli öğretmen emniyet müdürlüğü binasında yetkililere “Gece yarısı kız okulunda ne yapacaksın? Senin de kız çocuğun var”şeklinde bağırdığı duyuluyor.

HERAT LİSESİNE SABAH BASKIN

Sabahın ilk ışıklarında ise Herat’ta bulunan Kız Lisesi’ne baskın düzenlendi. Okulun tüm çalışanları gözaltına alınıp emniyete götürüldü.



DAHA ÖNCE FARKLI İLLERDEKİ OKULLAR BASILMIŞTI
Afganistan’da daha önce Şibirgan ve Herat’taki okullar aynı şekilde basılmış ve ardından Maarif Vakfı’na devredilmişti. Ancak gündüz saatinde yapılan baskın özellikle veliler tarafından büyük tepki görünce bu kez baskının gece yarısı yapıldığı öğrenildi. Daha önce Maarif Vakfı yetkilileri gündüz vakti bazı Afganistan Türk konsolosluğu yetkilileri ile okula girmeye çalışmıştı. Okul verilerinin itirazı üzerine yetkililer okula alınmamıştı. Duruma sinirlenen Maarif Vakfı yetkilileri okulun camlarını kırarak bölgeden uzaklaşmıştı.

Şu an okulda görevli Afgan ve Türkiyeli eğitimcilerin polis merkezinde tutulduğu belirtiliyor. Göz atlına alınanlar arasında öğrencilerin de olduğu belirtildi.
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