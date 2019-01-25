Samanyolu Haber /Dünya / Senato hem Trump'ın hem de demokratların tasarısını reddetti /25 Ocak 2019 10:13

Senato hem Trump'ın hem de demokratların tasarısını reddetti

Amerika'da 22 Aralık’tan bu yana kısmen kapalı olan hükümetin tekrar açılmasını amaçlayan iki tasarı da Senato'da kabul edilmedi.

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Senatörler önce Başkan Donald Trump tarafından desteklenen, Meksika sınırına duvar inşası için 5,7 milyar dolarlık bütçe talebini içeren tasarıyı oyladı. Tasarıya 47 'hayır' oyuna karşılık 50 'evet' oyu çıktı ancak kabul edilmesi için 60 oy gerekiyordu.

Bu oylamadan sonra bu sefer Demokratlar’ın desteklediği ikinci tasarının oylamasına geçildi.

Bu tasarı da federal dairelerin 8 Şubat’a kadar geçici olarak yeniden açılmasını, bu sayede Trump ve Kongre’ye sınır güvenliği ve bütçe müzakerelerinde zaman tanınmasını amaçlıyordu. Ancak bu tasarı da yeterli çoğunluğa ulaşamadı.

Tasarıların kabul edilmesi için 100 üyeli Senato’da 60 senatörün desteğini almaları gerekiyordu. Şu andaki dağılıma göre Senato’da Cumhuriyetçiler’in Demokratlar’a karşı 47’ye 53 sandalyelik üstünlüğü bulunuyor.

Trump: 'McConnell ve Schumer anlaşırsa desteklerim'

Trump tasarıların oylanmasının ardından Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, çıkmazı aşmak için görüşen Senato Cumhuriyetçi Çoğunluk Lideri Mitch McConnell ve Senato Demokrat Azınlık Lideri Chuck Schumer'in hükümetin yeniden açılmasını sağlayacak bir anlaşmaya varmaları halinde bunu destekleyeceğini söyledi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Trump, "Eğer makul bir anlaşmaya varırlarsa desteklerim" ifadesini kullandı.

Trump'tan duvar için peşinat koşulu

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders da, Başkan Trump'ın hükümetin kısa süreyle yeniden açılmasına yönelik bir anlaşmayı, duvar için "büyük bir peşinat" içermemesi halinde kabul etmeyeceğini belirtti.

Sanders, Senato liderlerinin krize bir çözüm bulabilmek için çalıştığını söyledi ancak müzakereler devam ederken hükümetin üç haftalığına açılması önerisi konusunda, "bu ancak duvar için büyük bir peşinat olursa işler" dedi
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