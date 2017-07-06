Samanyolu Haber /Gündem / Af Örgütü ‘rahatsız ve öfkeli’ /06 Temmuz 2017 12:33

Af Örgütü ‘rahatsız ve öfkeli’

Uluslararası Af Örgütü, Büyükada’da “İhbar var” denerek gözaltına alınan insan hakları savunucularının ‘derhal ve koşulsuz’ serbest bırakılmasını istedi.

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Aralarında örgütün Türkiye şube direktörü İdil Eser’in de bulunduğu insan hakları savunucuları, Büyükada’da bir otelde yaptıkları meslek içi toplantı sırasında gözaltına alınmıştı.

‘Rahatsızlık ve öfke duyuyoruz’
Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Salil Shetty imzalı yazılı açıklamada, yaşanan bu durumdan ‘müthiş bir rahatsızlık ve öfke duyulduğu’ ifade edildi.

Gözaltına alınan insan hakları savunucularının rutin bir eğitime katıldıkları belirtilen açıklama şöyle devam etti: “İdil Eser ile diğer insan hakları savunucularının kimse ile görüştürülmeden gözaltında tutulmaları, abes bir suistimaldir ve ülkede insan hakları aktivistlerinin karşı karşıya bulunduğu riskli durumu göstermektedir. İdil Eser ve beraberinde gözaltına alınanlar derhal ve koşulsuz serbest bırakılmalıdır.”

Dünya liderlerine çağrı

G20 toplantısı için Almanya’nın Hamburg şehrinde bulunan dünya liderlerinin, Türkiye’de insan haklarının hızlı kötüye gidişi hakkında şimdiye kadar son derece hoşgörülü davrandığı savunulan Af Örgütü’nün açıklaması, “Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan da aralarındayken, bu durumu kararlılıkla gündeme getirmelerinin ve hâlihazırda parmaklıklar arkasında olan tüm insan hakları savunucularının serbest bırakılması için çağrıda bulunmalarının tam zamanı” ifadeleriyle son buldu.
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