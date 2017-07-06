Dolar neden yükseliyor?

Merkez Bankası’nın (TCMB) faizi zımnî (artırmadan artırmak!) olarak yüzde 12,25’e kadar yükseltmesi ile ancak soluk alabilen Türk Lirası, ABD Doları’na mukabil son bir haftada 10 kuruştan fazla eridi. Sadece bu düşüş bile başka hiçbir veriye hacet bırakmayacak kadar istikrarsızlık abidesi.





Doların 3,50’ye kadar gerilemesinde TCMB’nin yatırımcılara daha fazla faiz vaat etmesi kısmen tesirli olmuştu. Esasında paritenin düşmesinde haricî faktörler daha tesirliydi. ABD, Avrupa ve Japonya’da merkez bankalarının para musluğunu kısılacağına dair ısrarlı beyanlarını fazla kale almayan yatırımcılar, Türkiye gibi yüksek faiz kazandıran piyasalarda bir müddet kalmayı tercih etti.





2013’TEN BERİ AYNI TAKTİKLE PARADAN PARA KAZANIYORLAR





Sıcak paracılar, doları yüksekten bozdurup TL’ye geçtikleri için zaten maça 10-0 önde başlamışlardı. Şimdi ellerindeki TL varlıklarını satıyorlar ve 3,50 civarından topladıkları dolar bavulları ile ABD’ye doğru yola çıkıyorlar. 2013 senesinin Mayıs ayından beri bu filmi tekrar tekrar seyrediyoruz.





Doları düştükçe alıyorlar, zirveye yakın noktalarda satıp tahvil ve bono, biraz da hisse senedi topluyorlar. TL nevinden yatırımlar yerlerde sürünürken malı ucuza kapatıyorlar. Ezcümle para baronlarının alırken de satarken de kazandığı yegâne adres: Türkiye.



