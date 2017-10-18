Af örgütü Arakan'daki katliamları belgeledi

Raporda yakın zamanda Bangladeş'e kaçan 120 Arakanlı'nın yanısıra 30 sağlık görevlisi, yardım görevlileri, gazeteciler ve Bangladeşli yetkililer ile görüşüldüğü belirtildi.

Raporda Chein Kar Li, Koe Tan Kauk, Chut Pyin, Inn Din ve Min Gyi köylerindeki olaylar anlatıldı.

Özellikle Chut Pyin ve Min Gyi'de ölenlerin sayısının oldukça fazla aktarıldı. Bu köylerde onlarca kişinin öldürüldüğü belirtildi.

Chu Pyin'deki katliamdan kurtulmayı başaran 17 kişi de raporu hazırlayan Af Örgütü yetkililerine konuştu.





Hepsi Myanmar ordusunun Sınır Koruma Polisi ve yerel milisler ile birlikte kaçan insaların üzerine ateş açtığını ve köyleri yaktığını söyledi.





Rapor için Myanmarlı güvenlik güçlerinin cinsel saldırılarına maruz kalan 7 Arakanlı ile de röportaj yapıldı.





'MYANMAR ORDUSU BU CİDDİ İHLALLERİ HALININ ALTINA SÜPÜREMEZ'





Af Örgütü Kriz Müdahale Direktörü Tirana Hassan "Bu organize kampanyada Myanmar güvenlik güçleri vahşice intikamını tüm Arakan nüfusununa paylaştırdı. Bu, onları ülkeden temelli olarak çıkarma amacı güdüyordu" dedi.

Hassan "Bu menfur suçları ortaya sermek adalete uzanan uzun yolun ilk adımı. Sorumlular bulunmalı. Myanmar ordusu bu ciddi ihlalleri bir başka düzmece iç soruşturma ile halının altına süpüremez. Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing askerlerinin bu mezalimleri gerçekleştimesini önlemek için acilen harekete geçmeli" dedi.





Uluslararası topluma da Myanmarlı yetkililere baskı yapmaları çağrısı yapan Hassan, askeri işbirliğinin sonlandırılması, silah ambargosu uygulanması ve ihlallerden sorumlu kişilere yönelik yaptırım kararlarının alınması ile Myanmar ordusuna insanlığa karşı suçların tolere edilmeyeceğine yönelik net bir mesaj verilebileceğini söyledi.