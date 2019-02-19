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''Af edersin 16 yıl sonra hıyar kuyruğuna mı geçecekti bu millet''
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''Af edersin 16 yıl sonra hıyar kuyruğuna mı geçecekti bu millet''
/
19 Şubat 2019 13:49
''Af edersin 16 yıl sonra hıyar kuyruğuna mı geçecekti bu millet''
Tanzim Satış kuyruklarını ‘hıyar kuyruğu’ olarak nitelendiren vatandaş ''insanlar 16 yıl sonra hıyar kuyruğuna girdi. Bunu görünce vicdan azabı çekiyorum, üzülüyorum” dedi
'Af edersin 16 yıl sonra hıyar kuyruğuna mı geçecekti bu millet'
Halk TV muhabiri Dilan Alp'in mikrofon uzattığı vatandaş açtı ağzını yumdu gözünü. Taksim'de konuşan vatandaşın sözleri ibretlik.
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