Samanyolu Haber /Politika / Pollmark anketine göre AKP İstanbul Büyükşehir'i kaybediyor /19 Şubat 2019 14:08

Pollmark anketine göre AKP İstanbul Büyükşehir'i kaybediyor

PollMark Araştırma'nın yaptığı ankete göre İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'ın önünde. İlçe belediyelerinde ise AKP diyenlerin oranı daha yüksek.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre PollMark, 9-15 Şubat tarihlerinde İstanbul'da 5 bin 24 kişiyle görüşerek yerel seçim hakkındaki fikirlerini sordu. Katılımcıların yüzde 37,8'i İstanbul'da CHP'nin adayı İmamoğlu'nu, yüzde 36'sı da AKP'nin adayı Binali Yıldırım'ı destekleyeceklerini kaydetti.

Ankette 'Sadece Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu aday olsa kime oy verirsiniz' sorusuna katılımcıların yüzde 50.6'ı İmamoğlu, yüzde 49.4'ü de Yıldırım cevabını verdi.

Yıldırım'a dair soruya katılımcıların yüzde 46.5'i, "Olumlu kanaate sahibim" derken İmamoğlu'nda bu oran yüzde 51.6 çıktı. İlçe belediyelerinde ise AKP yüzde 34.5'le birinci olurken onu yüzde 34.2'yle CHP takip etti. Katılımcılar yüzde 49.1'le adayın, yüzde 41'le de partinin oy tercihlerinde etkili olacağını belirtti.

"Bugün Meclis seçimi olsa kime oy verirsiniz?" sorusuna da katılımcıların yüzde 33,1'i AKP, yüzde 25.4'ü CHP, yüzde 9,7'si HDP, yüzde 6,9'u MHP, yüzde 5,4'ü de İYİ Parti dedi. Kararsızlar ve 'hiçbiri' diyenler dağıtıldığında ise AKP yüzde 40,2'yi bulurken CHP yüzde 30,8 çıktı. HDP yüzde 11,7, MHP yüzde 8,6, İYİ Parti ise yüzde 6,6 olarak belirlendi.
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