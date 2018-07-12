Adnan Oktar gözaltına alınmadan hemen önce bakın kimi aramış....





Konuşmanın detayları bugünkü yazısında anlatan Ahmet Hakan, Oktar'ın sabah saat 06.38'de aradığını söyledi...





Oktar, Hakan'a “İngiliz derin devletinin etkisiyle şu anda bizim arkadaşlarımıza bir operasyon yapılıyor. Ben bu işten Tayyip Hocamızın haberinin olmadığına eminim. PKK falan dururken bize operasyon yapılıyor...” demiş...





Ahmet Hakan yazısında Adnan Oktar ile ilk kez konuştuğu bilgisini bir yere sıkıştırmış.. Ancak Oktar'ın o saatte kendisine nasıl, kimin aracılığı ile ulaştığını söylememiş...













Kamuoyunda Adnan Hoca ismiyle bilinen Adnan Oktar ile yaklaşık 172 destekçisi dün sabah saatlerinde gözaltına alındı. Oktar'ın İstanbul Çengelköy'deki evinde kaçmaya çalışırken yakalandığı kaydedildi. Oktar kendisine yapılan operasyon sırasında Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'ı arayarak, "Operasyondan Tayyip Hocamızın haberinin olmadığına eminim" ifadesini kullanmış.