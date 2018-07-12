Muharrem İnce sözünden vazgeçti...'Kurultay çağrısı yapacak'

Hürriyet'ten Rifat Başaran'ın haberine göre, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, kurultay tartışmalarına ilişkin sessizliğini bugün bozacak. İnce’nin, bugün Habertürk'te katılacağı programda 24 Haziran’daki seçimlerden bugüne kadar yaşadıkları ve neden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘çekil’ daveti yaptığını açıklayacağı öne sürüldü.
İnce’ye yakın partililerin, bugüne kadar 600’e yakın delegeden olağanüstü kurultay için imza atma sözü aldığı, notere başvuracakları ve olağanüstü kurultay için süreci başlatacakları kaydedildi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan önlerinde duran öncelikli görevin yerel seçimlere hazırlanmak olduğunu ifade ederken, “ “Biz yolumuza bakıyoruz. Ben imza toplanacağına ihtimal vermiyorum. Parti tabanı, parti içi yarış değil iş istiyor. Örgütü seçime hazırlamayı bekliyor herkes” dedi.
Kılıçdaroğlu’nun ise ODTÜ ve iki bağımsız kuruluşa yaptırdığı seçim analizlerinin tamamlanmasının ardından yerel seçimler için start vereceği öğrenildi.
İnce, 24 Haziran öncesi Kılıçdaroğlu'na karşı tekrar bayrak açmayacağını söylemiş olsa da çifte seçimden sonra gelen bazı kulis bilgilerine göre İnce ve yakınındaki delegeler olağanüstü kurultay için imza topluyor.