Muharrem İnce sözünden vazgeçti...'Kurultay çağrısı yapacak'

Hürriyet'ten Rifat Başaran'ın haberine göre, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, kurultay tartışmalarına ilişkin sessizliğini bugün bozacak. İnce’nin, bugün Habertürk'te katılacağı programda 24 Haziran’daki seçimlerden bugüne kadar yaşadıkları ve neden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘çekil’ daveti yaptığını açıklayacağı öne sürüldü.

İnce’ye yakın partililerin, bugüne kadar 600’e yakın delegeden olağanüstü kurultay için imza atma sözü aldığı, notere başvuracakları ve olağanüstü kurultay için süreci başlatacakları kaydedildi.



