Samanyolu Haber /Gündem / Adli tatil başladı, sadece acil ve tutuklusu olan davalara bakılacak /20 Temmuz 2019 10:16

Adli tatil başladı, sadece acil ve tutuklusu olan davalara bakılacak

Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil bugün başladı. Tatil 31 Ağustos'ta sona erecek.

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Adli tatil boyunca adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakacak. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verilecek.
Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtayda nöbetçi heyetler görev yapacak.

Danıştay'da görev yapacak nöbetçi heyet, esastan karar veremeyecek ve yalnızca 'yürütmenin durdurulması' taleplerini karara bağlayacak.

Yargıtayda da ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapacak. Ceza dairesi, tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakacak.

Anayasa Mahkemesi (AYM) ise adli tatil kapsamına girmiyor.

Adli tatil, 31 Ağustos'ta sona erecek.
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