Samanyolu Haber /Gündem / 15 Temmuz gazisine AKP'lilerden öldüresiye dayak /20 Temmuz 2019 10:24

15 Temmuz gazisine AKP'lilerden öldüresiye dayak

AKP’li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın kardeşleri 15 Temmuz gazisi Eyüp Abak’ı öldüresiye dövdü. Gazi Abak darp edenlerden şikayetçi oldu.

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Gazi Abak, karakoldaki ifadesinde, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin de olduğu otobüsle otele geldiklerini ifade etti. Otelde, Savcı Sayan’la ilgili bir konuda Özhaseki ile görüşmek istediğini söylemesi üzerine, kendisine “Mehmet Özhaseki’nin danışmanıyla görüşeceksin” denildiğini ifade etti. Abak, “Bana bunu söyleyen kişi benim üzerime yürüyerek beni dışarıya çıkarmaya çalıştı. Ben de direnince buradaki koruma polisleri ile birlikte beni otelin dışına çıkardılar” dedi.

SAVCI SAYAN’IN KARDEŞLERİ DÖVDÜ
Otelin dışında yanına Cengiz Sayan’ın geldiğini söyleyen Gazi Eyüp Abak ifadesinde, “Koluma girdi ve bana ‘Ben Savcı Sayan’ın kardeşiyim. Ben sana yardımcı olayım’ dedi. Ben de kendisine ‘Git lan ne Savcı Sayan’ı ben onunla görüşmek istemiyorum’ dedim. Bunun üzerine ‘Sen kimsin lan’ dedi ve yüzümün sol tarafına yumruk attı” dedi. Gazi Abak ifadesinin devamında, İsmail Sayan’ın da kendisine yumruk attığını, tanımadığı iki kişinin kendisini dövmeye devam ettiğini, yere düştüğünde de vurmaya devam ettiklerini, Fırat Sayan’ın da kendisine yumruk attığını söyledi.

MADALYASI KAYBOLDU
Abak, üzerimde bulunan 15 Temmuz Gazisi Devlet Övünç Madalyasının yuvarlak altın kısmının kaybolduğunu belirterek, “Kişisel eşyalarım da kayboldu. Beni darp eden, bana hakaret eden ve beni tehdit eden Cengiz Sayan, İsmail Sayan, Fırat Sayan ve ismini bilmediğim iki şahıstan ve beni otelden dışarıya çıkarmaya çalışan, üzerime yürüyen ismini bilmediğim şahıstan davacı ve şikayetçiyim” dedi.
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