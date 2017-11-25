Samanyolu Haber /Gündem / Adıyaman’da ‘tütün eylemi’ne biber gazlı müdahale: 101 gözaltı /25 Kasım 2017 00:27

Adıyaman’da ‘tütün eylemi’ne biber gazlı müdahale: 101 gözaltı

Adıyaman’da yeni tütün yasasını protesto etmek isteyen tütün üreticilerine polis, biber gazı ve tazyikli suyla saldırdı. 101 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman’da ‘tütün eylemi’ne biber gazlı müdahale: 101 gözaltı

Yeni yasaya göre makaron veya yaprak sigara kağıdına ticari amaçla sarmalık kıyılmış tütün doldurarak satanlara, üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası verilecek.

Tütüncüler Pazarı önünden kalabalık bir grup Adıyaman valiliği önüne yürümek istedi.

Bazı kişilerin hafif yaralandığı, çevredeki bazı işyerlerinin camlarının da kırıldığı saldırı sonrası valiliğin verdiği bilgiye göre 101 kişi gözaltına alındı.

Yaralananlar, sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, gözaltına alınanlar emniyete götürüldü.

Çevredeki bazı işyerlerinin camları da kırıldı.

Adıyaman valiliği, yüzlerini gizleyen bazı kişilerin güvenlik güçlerine gaz bombası ve taşlarla saldırdığını açıkladı.


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Adıyaman’da ‘tütün eylemi’ne biber gazlı müdahale: 101 gözaltı

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