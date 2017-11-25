Bediüzzaman’ın talebesi Topal Hafız’ı oğlundan ayırdılar!

Bediüzzaman’ın talebesi Topal Hafız’ı şimdi de oğlundan ayırdılar! 87 yaşında prostat kanseri, tek böbrek, %10 görebiliyor...







Yazar ve insan hakları aktivisti Ömer Faruk Gergerlioğlu olayı kamuoyu ile paylaşırken, şunları söyledi:





“Ali Osman Karahan (87 yaşında, Bediuzzaman’in talebesi Topal Hafız) prostat kanseri, tek böbrek, %10 görebiliyor. 16 aydır tutuksuz yargılanması red, bir de bugün yanındaki oğlundan ayrılıp Dinar cezaevine nakledildi. Bu kabul edilemez uygulamanın gerekçesi nedir Adalet Bakanlığı. İnsaf!”













Karahan’ın 15 Temmuz sonrası ilan edilen OHAL sürecinde tutuklanan Karahan’ın ciddi sağlık problemleri olduğu, yürümekte bile zorlandığı bildirildi. Kalp hastası ve prostat kanseri olan Karahan’ın gözleri yüzde 25 görüyor ve tek böbrekli. 3 heyet raporu olmasına rağmen tutukluluğu sürüyor.





15 aydır tutuklu olan Ali Osman Karahan 1930 doğumlu. Isparta Yalvaç’ta ikamet eden Karahan doğuştan kalça çıkıklığı sebebiyle ‘Topal Hafız’ olarak biliniyor.





23 yaşında imam-hatip görevini sürdürürken Risale-i Nurlar’la tanışan Karahan’ın Bediüzzaman ile bir çok hatırası var. Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz yakınlarından aldığı bilgilerle geçtiğimiz yıl yazdığı portre yazısında hayatı boyunca ön plana çıkmadığını kaydetti.





Nur Cemaatleri arasında ihtilaf olmaması için büyük gayret sarfettiği öğrenilen Karahan’ın “Bazı arkadaşlar yanıma gelmiyor” diye sitem ettiği de belirtildi.





Tutuklanma sebebinin kendisini yargılayan hâkim tarafından “Medyada böyle bir bilgi var, sen böyle demişsin, darbeyle ilgin ne?” diye sorulduğunu, kendisinin ise “86 yaşındayım, ne darbesi?” dediği öğrenildi.

