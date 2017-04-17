Samanyolu Haber /Gündem / Adil Gür'den ikna etmeyen savunma /17 Nisan 2017 23:35

Adil Gür'den ikna etmeyen savunma

"Araştırma şirketi" genel müdürü Adil Gür, %60.8 Evet çıkacağı yönündeki tahmininin tutmamasına ilişkin "Kararsızları her zaman orantısal olarak dağıtırız. Bu defa kararsızların orantısal olarak dağıtılması, hataya yol açmış olabilir" dedi. Yalnızca Adil Gür'ün şirketi böyle bir sonuç açıklamıştı

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RS FM'de Yavuz Oğhan'ın programına konuk olan A&G Araştırma'nın Genel Müdürü Adil Gür, referandumdan birkaç gün önce %60 evet çıkacak dediği oylamanın sonucunu değerlendirdi.

Referandumda yüzde 60.8 oranında 'Evet' çıkacağını ifade eden Gür, tahmininin tutmaması üzerine şunları söyledi: "Kararsızları her zaman orantısal olarak dağıtırız. Bu defa kararsızların orantısal olarak dağıtılması, hataya yol açmış olabilir. Her seçimde de böyle yaparız. Seçmen aidiyeti referandumda geçerli değil demek ki." 

'BU KEZ CHP'LİLER KIZIYOR'

2010 referandumunda da yanıldığını belirten Gür, şöyle devam etti: "Bu kez de CHP'liler kızıyor. Ancak benim AK Parti döneminde çok iş aldığımı söyleyenler bunu ispat etmek durumunda."

"İtibar kaybettiğini" kabul eden Gür, sonraki seçimlerde bunu telafi etmeye çalışacaklarını belirtti.
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