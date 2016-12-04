Adana'daki yurt faciası ile ilgili tutuklama

Adana'nın Aladağ ilçesinde özel öğrenci yurdunda çıkan yangınla ilgili adliyeye sevk edilen 5 kişiden, yurt müdürü ve dernek başkanının da aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı. 1 kişi ise adli kontrol kaydıyla serbest bırakıldı.

