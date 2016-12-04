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Adana'daki yurt faciası ile ilgili tutuklama
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Adana'daki yurt faciası ile ilgili tutuklama
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04 Aralık 2016 11:16
Adana'daki yurt faciası ile ilgili tutuklama
Aladağ'daki yurt faciasında müdür ve dernek başkanı dahil 4 kişi tutuklandı
Adana'da kız yurdunda facia
Adana'nın Aladağ ilçesinde özel öğrenci yurdunda çıkan yangınla ilgili adliyeye sevk edilen 5 kişiden, yurt müdürü ve dernek başkanının da aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı. 1 kişi ise adli kontrol kaydıyla serbest bırakıldı.
Adana'da yurt faciasının olduğu gün 6 milyon liralık müftülük binası açılmış
Adana'daki facianın sebebi belli oldu
Bu sabah okulda olmaları gerekiyordu
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