Samanyolu Haber /Gündem / Adana'daki yurt faciası ile ilgili tutuklama /04 Aralık 2016 11:16

Adana'daki yurt faciası ile ilgili tutuklama

Aladağ'daki yurt faciasında müdür ve dernek başkanı dahil 4 kişi tutuklandı

Adana'da kız yurdunda facia

Adana'nın Aladağ ilçesinde özel öğrenci yurdunda çıkan yangınla ilgili adliyeye sevk edilen 5 kişiden, yurt müdürü ve dernek başkanının da aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı. 1 kişi ise adli kontrol kaydıyla serbest bırakıldı.
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