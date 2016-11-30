Samanyolu Haber /Gündem / Adana'da yurt faciasının olduğu gün 6 milyon liralık müftülük binası açılmış /30 Kasım 2016 12:12

Adana'da yurt faciasının olduğu gün 6 milyon liralık müftülük binası açılmış

Adana Aladağ'da özel yurtta çıkan yangında 12 kişi hayatını kaybetti, 22 kiş yaralandı. Yurt yetersizliği tartışılırken yangın günü Adana İl Müftülüğü'nün yeni binası için 6 milyon 639 bin lira harcandığı ortaya çıktı. Açılışı Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez yaptı.

Adana'da kız yurdunda facia

Adana'da yurt faciasının olduğu gün 6 milyon liralık müftülük binası açılmış

Adana Aladağ'da özel yurtta çıkan yangında 12 kişi hayatını kaybetti, 22 kiş yaralandı. Yurt yetersizliği tartışılırken yangın günü Adana İl Müftülüğü'nün yeni binası için 6 milyon 639 bin lira harcandığı ortaya çıktı. Açılışı Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez yaptı. 

D-400 karayolu üzerinde bulunan müftülük binasına 18 Nisan 2012 yılında başlandı.

6 milyon 639 bin lira harcanan binanın açılışı dün yapıldı.

İl Müftüsü Arif Gökce, 600 metrekarelik arazinin koca bir çukur halde olduğunu, girişimlerinin ardından bugün Selçuklu motifleriyle süslenmiş önemli bir eser ortaya çıktığını söyledi. Bin metrekare üzerine kurulu 6 katlı bina hakkında bilgi veren Gökçe, binanın yapımının 6 milyon 639 bin liraya mal olduğunu kaydetti. Gökce, 100-150 yıla hitap edecek bu binayla jübilesini yaptığını ifade etti.
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