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Adana ve İzmir'de cadı avı: 20'si muvazzaf asker 53 kişiye gözaltı
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Adana ve İzmir'de cadı avı: 20'si muvazzaf asker 53 kişiye gözaltı
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30 Temmuz 2019 12:25
Adana ve İzmir'de cadı avı: 20'si muvazzaf asker 53 kişiye gözaltı
Adana ve İzmir merkezli ili ayrı cadı avı operasyonunda bazıları asker 53 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
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Adana merkezli 7 ildeki operasyonda 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Öte yandan, İzmir'de askerlere yönelik bir diğer operasyonda 20'si muvazzaf asker 23 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
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