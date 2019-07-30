Samanyolu Haber /Gündem / Adana ve İzmir'de cadı avı: 20'si muvazzaf asker 53 kişiye gözaltı /30 Temmuz 2019 12:25

Adana ve İzmir'de cadı avı: 20'si muvazzaf asker 53 kişiye gözaltı

Adana ve İzmir merkezli ili ayrı cadı avı operasyonunda bazıları asker 53 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

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Adana merkezli 7 ildeki operasyonda 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Öte yandan, İzmir'de askerlere yönelik bir diğer operasyonda 20'si muvazzaf asker 23 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

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