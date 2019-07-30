Samanyolu Haber /Gündem / Interpol, Türk asıllı Alman vatandaşını Türkiye'nin talebiyle gözaltına aldı /30 Temmuz 2019 12:32

Interpol, Türk asıllı Alman vatandaşını Türkiye'nin talebiyle gözaltına aldı

Almanya'da çifte vatandaş olan İsmet Kılıç, Türkiye'nin isteği üzerine Slovenya'da İnterpol tarafından gözaltına alındı.

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22 yıldır Almanya'nın Duisburg şehrinde yaşayan ve çifte vatandaş olan İsmet Kılıç, 26 Temmuz'da Hırvatistan'da yaptığı tatilden sonra tekrar ülkesine dönerken Slovenya sınırında sınır polisi tarafından gözaltına alındı. 

Gözaltına alındığı tarihten beri İsmet Kılıç, Slovenya'nın Koper şehrinde tutuluyor.

ALMANYA'YA İLTİCA ETMİŞTİ

Artı Gerçek'in haberine göre Kılıç'a 1996 yılında Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) gıyabında yapılan yargılamada sendikal faaliyetleri gerekçesiyle 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. 

1997 yılında ülkeyi terk etmek zorunda kalan Kılıç, Almanya'ya giderek siyasi sığınmacı oldu. Asıl mesleği Veteriner hekimlik olan İsmet Kılıç, Almanya'da serbest girişimci olarak çalışıyordu. 

İsmet Kılıç için aralarında tanınmış Alman yazar Günter Wallraff'ın da bulunduğu çok sayıda aydın ve insan hakları savunucusu, Almanya Dışışleri Bakanlığı'nın gözaltına alma işlemine müdahale etmesini isteyeceği belirtildi.

Nurgül Kılıç eşinin Türkiye'ye sınır dışı edilme ihtimalinden dolayı kendisinin ve 11 ile 7 yaşlarındaki çocuklarının çok endişeli olduklarını ifade etti. 
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