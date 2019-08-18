Adalet Bakanlığı'ndan sürgün gazeteciler için yeni bir ‘teknik ekip’

Adalet Bakanlığı, ABD ve Avrupa ülkelerinden iadesini istediği ama cevap alamadığı sürgün gazeteciler ve Hizmet Hareketi gönüllüleri için yeni bir ekip kurdu.





Adalet Bakanlığı, sürgüne zorlanan gazeteciler için yeni bir ‘teknik ekip’ kurdu. Üst düzey bürokratlardan oluşan ekip ülkeri dolaşıp muhataplarıyla yüz yüze görüşecek ve gazetecilerin iadesini isteyecek.





Oluşturulan ekip, sürgün gazetecilere AKP hükümeti tarafından atfedilen, işlemedikleri suçlar nedeniyle iadelerini isteyecek.





Yeni bir ekibinin kurulması kararı, 3-9 Ağustos 2019 tarihleri arasında Ankara ve Samsun’da gerçekleştirilen 11. Büyükelçiler Konferansından sonra alındı.





“Sahada ve Masada Güçlü Diplomasi” temasıyla düzenlenen konferansa katılan büyükelçiler, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile bir araya gelip sözkonusu ülkelerin, sürgün gazetecilerin ve Hizmet Hareketi gönüllülerinin iadesine sıcak bakmadığına ilişkin görüşleri paylaştı.





Ekip, başta ABD ile Avrupa ülkeleri olmak üzere iade talep edilen 94 ülkeye ziyaret gerçekleştirip 15 Temmuz’u anlatacak ve 618 ismin iadesini tekrar talep edecek.





Yeni Şafak’ın haberine göre Türkiye, Fethullah Gülen Akın İpek, Osman Hilmi Özdil, Ekrem Dumanlı, Tuncay Delibaşı, Mustafa Özcan, Abdullah Aymaz, Adil Öksüz, Zekeriya Öz, Celal Kara gibi isimlerin iadesini istedi. Özellikle Almanya’dan birçok kez talepte bulundu. Amerika’dan sadece Fethullah Gülen’in 7 kez iadesi talep edildi. Ayrıca 54 ülkeden de 154 gönüllünün geçici tutuklanması talep edildi. Ancak ne Almanya ne Avrupa ülkeleri bu taleplere cevap vermedi.





Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türk hükümetinin bu konuda inandırıcı olmadığını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Eylül 2018’de Almanya’ya yaptığı ziyaretinde gerçekleştirilen basın toplantısında “Gülen Hareketinin terör örgütü olduğuna dair somut bir bilgi bulunmuyor” diyerek yüzüne söylemişti.

ABD ve Avrupa ülkelerinin önemli bir kısmı Türk hükümetinin iade taleplerine cevap vermezken Arnavutluk, Kosova, Kazakistan, Malezya, Afganistan başta olmak üzere bazı Asya ülkelerinden Hizmet Hareketi gönüllüleri kaçırılarak özel uçakla Türkiye’ye getirildi.





Milliyet gazetesi yazarı Tunca Bengin 18 Temmuz 2019’da yazdığı köşesinde MİT’in son üç yılda 18 ülkeden 100 civarında Hizmet Hareketi gönüllüsünü kaçırarak Türkiye’ye getirdiğini vurgulamıştı.