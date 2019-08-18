Samanyolu Haber /Gündem / Mustafa Boydak: Moralimiz motivasyonumuz yerinde /18 Ağustos 2019 15:39

Mustafa Boydak: Moralimiz motivasyonumuz yerinde

Cemaat soruşturmaları kapsamında tutuksuz yargılanan Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) eski Başkanı ve Boydak Holding eski yöneticilerinden Mustafa Boydak, ‘Moral ve motivasyonumuz yerinde’ mesajı verdi.

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Cemaat soruşturmaları kapsamında tutuksuz yargılanan Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) eski Başkanı ve Boydak Holding eski yöneticilerinden Mustafa Boydak, ‘Moral ve motivasyonumuz yerinde’ mesajı verdi.

Kayseri’de yürütülen ve neredeyse tüm Boydak ailesinin gözaltına alındığı soruşturmalar kapsamında Boydak Holding de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF)’ye devredilmişti.

Tutuksuz yargılanan Mustafa Boydak el konulan şirketlerinin derhal sahiplerine iade edilmesi çağrısı yaparak sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı, ”Moralimiz motivasyonumuz yerinde, TMSF bankalara baksın”


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